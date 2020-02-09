Kadın dizisinin finalinden sonra Özge Özpirinçci kural bozdu!

Özge Özpirinçci ile Meriç Aral’ın eğlenceli dakikaları!

Burak Yamantürk'ten Özge Özpirinçci'ye destek!

Fox TV'de rol alan Kadın dizisiyle 3 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Özge Özpirinçci, veda yemeğini hasta olduğunu belirterek katılmamıştı. Güzel oyuncu daha önce verdiği bir röportajda kıyafete fazla para harcamadığı için arkadaşlarının kendisini cimri olarak nitelendirdiği anlatmıştı. Önceki gün bir davette boy gösteren güzel oyuncu tarzıyla şaşırttı. Katıldığı davette giydiği elbisesi 18 bin TL ve aksesuarları da 2 bin TL değerindeydi. Yani 20 bin TL’lik bir masraf yapmıştı.