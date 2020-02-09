Kadın dizisinin finalinden sonra Özge Özpirinçci kural bozdu!

Kadın dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle göz dolduran oyuncu, doğallığı seven ve salaş giyinen bir isim. Ancak kıyafete fazla para harcamadığı için arkadaşlarının cimri olarak nitelendirdiği oyuncu, bu kez kuralını bozdu.

09.02.2020 15:45 Magazin

Kadın dizisinin finalinden sonra Özge Özpirinçci kural bozdu! Fox TV'de rol alan Kadın dizisiyle 3 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Özge Özpirinçci, veda yemeğini hasta olduğunu belirterek katılmamıştı. Güzel oyuncu daha önce verdiği bir röportajda kıyafete fazla para harcamadığı için arkadaşlarının kendisini cimri olarak nitelendirdiği anlatmıştı. Önceki gün bir davette boy gösteren güzel oyuncu tarzıyla şaşırttı. Katıldığı davette giydiği elbisesi 18 bin TL ve aksesuarları da 2 bin TL değerindeydi. Yani 20 bin TL’lik bir masraf yapmıştı.

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