Kadın gözüyle 'seks'!

Aşksız seks, sekssiz aşk olur mu?

Cinsellik - 25 Ocak 2017 16:21

Gazete ve dergilerde cinsellik üzerine yayınlanmış yazılara baktığımızda aşksız da seks olabildiğine dair bilgiler okuyoruz fakat kadın gözüyle bakarsanız biz bunun aksini düşünüyoruz.



Aslında biz kadınlar; erkekleri; hamervah olarak görüyoruz. Yani olgunlaşmamış ruh!



Erkekler ruhlarını olgunlaştırmadan yani aşklarını yaşamadan aşık olmadan cinsellik yaşayabiliyorken kadınlar bunun aksine sekste aşkı ön planda tutuyor.



Aşık olduğumuzda partnerimiz bizim için bir ilahtır ve onunla yaşayacağımız her şey bize mutluluk verir.



Aşkın en yoğun olduğu dönemde seksin en verimli dönemlerinin yaşanacağı oldukça açık. Mesela evliliklerin en canlı dönemleri ilk senelerdir. Çünkü aşkın en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Sonradan iş stresi, doğan çocuklar vs ile aşkı gözümüz görmemeye başladığında seksin verimliliği de ortadan kalkmaya başlayacaktır.



Kadın açısından böyleyken, erkek için değişen bir şey olmaz. Onun için seks aynı rutini ile devam etmekte ve etmelidir. Halbuki kadın eski arzusunu yeniden kazanmak için 'aşk' kıvılcımlarını yeniden canlandırmak veya yeniden aşık olmak isteyebilir.



Kısacası kadın için aşksız seks olabilir. 'Sekssiz aşk olabilir mi' sorusunun cevabına değinmek gerekirse de bu konuda hem kadın hem de erkek hemfikir olacaklardır.



Çünkü aşk beraberinde sevgiyi, bağlılığı, tapınmayı ve cinselliği de beraberinde getirecek bir bütün halinde kadını güçlü kılacaktır.

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