Kadın olmak!

Karşımızda yakışıklı bir erkek gördüğümüzde anında ereksiyon olmuyor, aklımızı çalıştırabiliyoruz!

Gecce Kadın - 01 Şubat 2017 16:55
Kadın olmak!
Erkekler her ne kadar güçlü görünse de kadınlar onlardan daha güçlüdür ve daha ayrıcalıklı özelliklere sahiptir. İşte 'iyi ki kadınım' dedirtecek büyük farklılıklar!

Mesela;

Yorucu bir iş gününün akşamında iki saat köpük banyosu yapma önceliği bize aittir.

Kocamız bizden fazla kazanıyorsa rencide olmayız.

Erkeklerle çıplak hallerini hayal etmeden de konuşabilme yetisine sahibiz.

Erkeklerden ortalama beş yıl daha uzun yaşıyoruz.

İstem dışı olarak dışarıdan görülecek bir biçimde ereksiyon olmuyoruz.

Batmakta olan gemiden ilk kurtarılanlardan biri oluruz.

Pantolon fermuarını ne kadar hızlı kaparsak kapayalım, bir yerlerimizi yaralama riski oluşmaz.

Bir tadilat işini başaramazsak gururumuz incinmez.

Hapishanelerde kadınlarda çok daha fazla sayıda erkek tutuklu vardır. Bundan çıkacak sonuç ancak şu olabilir: Ya kötü bir şey yapamayacak kadar iyiyiz ya da yakayı ele vermeyecek kadar çok akıllı!
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Bağlantılar: kadın, erkek

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