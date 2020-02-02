Kadın'ın Şirin'i Seray Kaya sosyal medyadan duyurdu: "Öze döndüm"

Üç sezondur Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisi salı akşamı yayınlanacak olan bölümüyle ekrana veda edecek. Dizi ekibi geçtiğimiz hafta içi bir mekanda bir araya gelip başarıyı kutlamış ve bir veda yemeği yemişti. Çekimleri biten dizinin oyuncuları son kez bir araya gelmişti.Kadın'ın kötü karakteri Şirin'e hayat veren Seray Kaya da dizideki imajı nedeniyle kıvırcık olmuştu. Oyuncu çekimleri bitmesinin ardından özüne döndü. Kıvırcık saçlarından vazgeçen Seray Kaya yeni halini "özüme döndüm" notuyla Instagram'da paylaştı.