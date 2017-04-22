Kadınlar çiçek açtı

Gecce Kadın - 22 Nisan 2017 14:57

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle dün başlayan Uluslararası Turizm Festivali, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü' ile devam etti. Çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin de desteklediği etkinlikte çoğunluğu yabancı çok sayıda kadın, desenli elbiseleri ve başlarında çiçekle yaptıkları taçlarla yürüdü. Park içerisinde tur atan kadınlar, festival kapsamında açılan stantlara çiçek bıraktı. Parktaki vatandaşlar da kadınlara yoğun ilgi gösterdi.Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu Başkanı Hatice Bozkurt, Antalya'nın çok ihtiyacı olan bir festivale kavuştuğunu ifade ederek, "Bu festivali Antalya turizmine, Antalya kadınlarının da katkı koyması adına düzenledik. Bu şehrin mutlu bir şehir olduğunu, huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu anlatmak için başımıza çiçekler takarak, bu güzel duyguları medya aracılığı ile bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Oldukça çok yabancı katılımcımız oldu" dedi.Festivale destek veren Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, bundan dolayı festivali önemsediklerine vurgu yaptı. Sorokina, "İnşallah bu yıl Rusya'dan vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah kalabalık olacak. Antalya güneşli, renkli, ateşli bir şehir. Bu nedenle kadınları çiçek açıyor" diye konuştu.Etkinlikte, dans ve müzik dinletileri sunulurken, çocuklar aileleriyle eğlendi. Etkinliğe, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ve 'Umut' adı verilen genç ile bakıcı annesi Gülsüm Kabadayı da katıldı. Kabadayı ve tekerlekli sandalyeyle etkinlik alanına getirilen Umut'a, festival katılımcıları büyük ilgi gösterdi. Dansçılar, Umut'un karşısında sandalyede oturarak dans etti.KAYNAK: DHA