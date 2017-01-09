Kadınlar erkeklerden ne ister?

Bu soru seneler boyunca merak edildi ve tartışıldı. İşte bizce basit bir kaç cevap; kadınlar erkeklerden ne isterler?

Gecce Erkek - 09 Ocak 2017 13:08

- Arada sırada romantizm



- Ufak hediyeler



- Akşam yemeği için sürpriz yapıp dışarı çıkmak



- Kıskançlığın dozunun kaçmaması



- Sevilmek



- Ve tabi ki saygı görmek

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