Kadınlar erkeklerden ne ister?

Bu soru seneler boyunca merak edildi ve tartışıldı. İşte bizce basit bir kaç cevap; kadınlar erkeklerden ne isterler?

Gecce Erkek - 09 Ocak 2017 13:08
Kadınlar erkeklerden ne ister?
- Arada sırada romantizm

- Ufak hediyeler

- Akşam yemeği için sürpriz yapıp dışarı çıkmak

- Kıskançlığın dozunun kaçmaması

- Sevilmek

- Ve tabi ki saygı görmek
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