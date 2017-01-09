- Arada sırada romantizm
- Ufak hediyeler
- Akşam yemeği için sürpriz yapıp dışarı çıkmak
- Kıskançlığın dozunun kaçmaması
- Sevilmek
- Ve tabi ki saygı görmek
Kadınlar erkeklerden ne ister?
Bu soru seneler boyunca merak edildi ve tartışıldı. İşte bizce basit bir kaç cevap; kadınlar erkeklerden ne isterler?Gecce Erkek - 09 Ocak 2017 13:08
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