Kadınların duymak istemedikleri cümleler!

Kadınların hassas oldukları konularda kesinlikle dinlemeye tahammül edemedikleri bazı sorunlar vardır. Erkeklerin bu konuda daha dikkatli olması gerekir. İşte erkeklerin kadınlara söylememesi gereken 7 şey...

Gecce Kadın - 11 Mayıs 2017 18:12

“Sen anlamazsın!”



Öncelikle kadınların erkeklerden hiç bir eksiği olmadığının anlaşılması gerekiyor. Her ne kadar bu noktada erkekler fazla uzatılmaması için sen anlamazsın deselerde bu kadınlara yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Böyle bir şey söylemek, onun anlayamayacak kadar aptal olduğunu, bunun onun algılayamayacağı kadar zor bir şey olduğunu söylemeniz demektir. Bu nedenle konuştuklarınıza bazı konularda daha çok dikkat etmelisiniz.



“Kahküller yüzünü büyük göstermiş.”



Bir kadına karşı özellikle büyük ve geniş kelimelerini kullanırken çok ama çok dikkatli olmalısınız. Bu kelimelerle iltifat edecek olsanız bile yapmayın. Erkekler nasıl “göbek” kelimesini duymaktan hoşlanmıyorlarsa, kadınlarda bu tür kelimelerden hoşlanmıyorlar.



“Hatalısın!”



Bir kadın her zaman haklı olmayabilir fakat hiç bir zaman hatalı değildir.



“Aslanım!”



Kadınlar genellikle erkekler kadar güçlü olmasalar bile bir çoğu erkeğin yaptığı işlerin altından başarıyla kalkarlar. Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken nokta onları övecekseniz kesinlikle bir erkek arkadaşınıza kullandığınız sıfatlarla yapmamanız.



"Adet gününde misin?”



Bir kadının davranışlarında fazladan asabiyet gözlemliyorsanız büyük ihtimalle zaten adet günündedir. Bu bilginizi kendinize saklayın. Kesinlikle bunu onun yüzüne vurmayın!



“Annemin yaptığı gibi değil!”



Hiç bir zaman annenizi, sevgiliniz ya da karınızla karşılaştırmaya kalkmayın. Anneniz başkaları ile ölçülecek biri değil. Bu kıyaslara onu hiç sokmayın. Sevgiliniz ya da eşiniz de zaten anneniz gibi olmak istemiyor. Onun kendine özel yetenekleri, ilgi alanları ve becerileri var. Annenizi, olabildiğince ilişkinizin dışında tutun.



“Sadece bir kedi”



Sevimli olan, sempatik olan hiç birşey sadece ile geçiştirilemez. Sevimli ve sempatik olduğunu kabul edin.



Kaynak:hthayat.com

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