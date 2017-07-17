Kadınların sorunu; idrar kaçırma

Gecce Kadın - 17 Temmuz 2017 13:22

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Osman Temizkan, “Menopoz sonrası dönemde hastaların yüzde 50’si idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ülkemizde sosyokültürel olarak ‘utanılan’ hastalıklar grubunda yer alan idrar kaçırma, bazen cerrahi tedaviye hatta ilaca bile gerek kalmadan, basit egzersizlerle de kolayca tedavi edilebilecek bir sorun. Yeter ki doktora başvurmaktan çekinmesinler” diyor. Dr. Osman Temizkan, idrar kaçırmanın nedenlerini ve tedavi yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Günümüzde sadece ileri yaşla sınırlı kalmayıp genç yaşlarda da kadınların kapısını çalabilen idrar kaçırma, özellikle 30 yaşından sonra her 4 kadından 1’inin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların en yakınlarına hatta doktora bile söylemekten çekindiği sorun, hastanın sosyal ve iş yaşantısını, cinsel hayatını olumsuz etkiliyor, yaşam kalitesini vuruyor, özgüvenini azaltıyor, depresyona bile neden olabiliyor. Sosyal yaşamlarında bu hastalar idrar kaçırma korkusundan dolayı gittikleri her ortamda tuvalete yakın olmak isterken, ciddi hijyen sorunları ve tekrarlayan enfeksiyonlarla da karşı karşıya kalıyor. Eskiden bu sorunun, ileri yaşın yol açtığı doğal bir sorun olarak görüldüğünü, kadınların bu nedenle büyük sıkıntılara göğüs germek zorunda kalarak mutsuz olduklarını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Osman Temizkan “Oysa günümüzde teknoloji ve tıptaki gelişmeler, hekimlerin tecrübesi sayesinde sorun kolayca tedavi edilebiliyor. Yeter ki doktora başvurmaktan çekinmesinler” diyor. Ülkemizde sosyokültürel olarak ‘utanılan’ hastalıklar grubunda yer alan sorunun çok yaygın olduğunu, menopoz sonrası dönemde iki hastadan birinin idrar kaçırmayla karşı karşıya kalabildiğini kaydeden Dr. Osman Temizkan, cerrahi tedavi, ilaç tedavisi hatta basit egzersizlerle dahi sorunun tedavi edilebildiğini vurguluyor.Aynı gün taburcu olunuyorİdrar kaçırmaya; ilerleyen yaşın yanı sıra, zor doğumlar, fazla kilo, enfeksiyonlar, idrar yolu taşları, jinekolojik operasyonlar, diyabet, menopoz, alkolizm ve Parkinson gibi beyin fonksiyon bozukluğu hastalıkları da yol açabiliyor. Aşırı kilo, hastalığın tedavisini de zorlaştırıyor. İdrar kaçırmanın ‘stres tipi’, ‘sıkışma tipi’ ve ‘karma tip’ olmak üzere üç çeşidi olduğunu belirten Dr. Osman Temizkan “En sık görüleni stres tipi idrar kaçırma. Burada öksürme, hapşırma sırasında, merdiven çıkarken hatta gülerken sorun ortaya çıkıyor. Sıkışma tipinde ise hastanın aniden idrar yapma ihtiyacı beliriyor ama tuvalete bile yetişmeye fırsat bulamıyor. Karma tipte bunların karışımından oluşuyor. Tedavileri de sorunun çeşidine göre değişiyor” diyor.Basit egzersizler bile yeterli olabiliyor!Yol açtığı şikayetler itibariyle büyük bir sorun olan idrar kaçırma sorununun tedavisi ise basit kas egzersizleriyle bile mümkün olabiliyor. ‘Stres tipi’ idrar kaçırmada genellikle cerrahi tedavi uygulandığını, çünkü bu hastaların idrar kesesinde depolama problemi olduğunu kaydeden Dr. Osman Temizkan, “Ancak ‘sıkışma tipi’ idrar kaçırmada, istemsiz olarak idrar kesesinde kasılma olduğu için biz bunu ilaçlarla engelleyebiliyoruz. Kas yapıları da idrar tutmada çok önemli olduğu için tüm hastalar için egzersiz tedavisi çok büyük önem taşıyor. Hatta bazen kas egzersizleri tek başına da yeterli olabiliyor. Altı aya, bir yıla kadar uzayabilen kas egzersizleri hem idrar tutmayı sağlıyor hem de genital organlardaki sarkmaları engelliyor. Böylece hastalarımızın idrar kaçırma şikayeti ciddi oranda azalıyor. Bundan fayda görmezlerse ilaç ya da cerrahi tedaviye geçiyoruz. Hastalar genel anesteziye gerek kalmadan basit operasyonla tedavi olup aynı gün taburcu olabiliyorlar” diyor.