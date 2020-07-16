Kadir Doğulu: "Burak'la dost olamayız!"

Neslihan Atagül'ün menajerliğini Kadir Doğulu mu yapacak? O iddiaya yanıt verdi!

Kadir Doğulu'dan esprili paylaşım..

Kadir Doğulu ile Burak Özçivit aynı dizide rol aldıkları dönem çok yakın iki arkadaş olmuşlardı. Birlikte eğlencelere giden ikilinin daha sonra arası açıldı. Burak Özçivit'in Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'le birlikte kamera karşısına geçtiği 'Kara Sevda' dizisinin çekimleri sırasında aralarında problem olduğu iddia edilmişti.Kadir Doğulu, '40' isimli programda yıllardır merak edilen bu konuya ilk kez açıklık getirdi. Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı."Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız.Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."