Kadir Doğulu: Çok şükür, başrolde beraberiz

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kafeye girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu, “Neslihan içeride, onun yanına geldim. Bir arkadaşımızın da doğum günü” dedi.Muhabirlerin “Yaz planı yapıldı mı, bir yere gidecek misiniz?” sorusunu 39 yaşındaki oyuncu, “Yaptık bir şeyler. Tatil demek bizim kafamızı boşaltmak demek, yalnız başımıza vakit geçirmek demek. Tatil yapmak bizim için yapacaklarımıza odaklanmak için küçük bir ara gibi bir şey” şeklinde cevapladı.“Yıllar sonra sizi Neslihan Hanım ile aynı projede göreceğiz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise Doğulu, “Evet, çok şükür. Uzun zamandır bizi bir araya getirmeye çalıştılar, ağzımızın tadında bir iş bulamadık, şimdi bulunca da beraber oynamak istedik" yanıtını verdiSon olarak geçtiğimiz yıl Kanal D'de ekranlara gelen 'Aşkın Tarifi'nde rol alan ünlü isim, yeni dizisi hakkında, "Projenin yapımcısı benim zaten. Stratejik bir düşünceydi. İkimiz de oyunculuğu seviyoruz, damak tadımıza uyan bir işti, bu nedenle kabul ettik” yanıtını verdi.Kadir Doğulu, “Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olduğu" haberlerini hatırlatan muhabirlere, “Bunlar çok değerli konular, yeri değil. Bu bir makam, maneviyat. Çok güzel bir söz vardır; ‘Para ile inancın kimde olduğu belli olmaz’. Bu makam bana hediye edildi. Biz de evliliğimiz ile duruşumuz ile işimiz ile göstermeye çalışıyoruz zaten. Komşum bilir, annem bilir, akrabalarım bilir, siz yeni öğrendiniz. Bu havası atılacak ya da 'Bakın ben buyum' diye dolaşılacak bir şey değil. Bu bir makam, bir tedrisattan geçilerek olan bir durum. Tarikat ismi Türkiye’de maalesef çok kirletildi. Çocukluk yıllarımda, 90'larda karanlık odalardan çıkan manyak insanlar. Onlar tarikatın güzelliğini kullandı, insanların maddi manevi enerjisini sömürmek için kurulmuş bir yer durumuna düşürdüler. Manevi yolculuk insanları uyandırır dostlar, oyalamaz, gerçeği söyler. Gerçeği keşfeden kişi de hakkını arar. Bir gün gelin, aynı sofrayı paylaşalım, mesleğinizi bir kenara bırakın, muhabbet edelim. Bu makam, Bektaşilik benden önce de vardı benden sonra da var olacak, burası bir okul” ifadelerini kullandı.Doğum günü çıkışı oyuncu çift, basın mensuplarına birlikte poz verdi. “Kadir Bey ile konuştuk. Çok kısa sizinle de konuşalım, neler yapıyorsunuz?” sorusuna Atagül, “Arkadaşlar ben de sizi çok özledim. Kadir ile yeni bir projeye başlıyoruz. Heyecanlıyız, aynı zamanda uzun zaman sonra tekrar bir arada olacağız. İçimize sinen bir şey oldu, inşallah insanların da hoşuna gider" dedi.Basın mensuplarının “Güzel bir tatil yaptınız. Nasıl geçti?” sözleri üzerine güzel oyuncu, “Setler başlamadan gidelim dedik, biraz tatil yapalım dedik. Çok güzeldi, çok güzel keşiflere sebep oldu” açıklamasını yaptı.