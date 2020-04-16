Kadir Doğulu doğum gününde çocuklara umut olacak!

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Hayranlarından gelen gündem dışı ve hayata dair soruları en içten şekilde cevaplandıran başarılı oyuncu Kadir Doğulu yaklaşık bir saatlik canlı yayında hayatına ve SosyalBen Vakfı ile olan projesine dair önemli açıklamalarda bulundu.Canlı yayınının açılışında kendisi için çok önemli olan ve değer verdiği SosyalBen Vakfı ile ilgili projesi hakkında detaylar paylaşan Kadir Doğulu, kendisinin yaklaşan doğum günü dolayısıyla hediye vermek isteyen hayranlarına vakfa yapacakları bağışın kendisi için en güzel doğum günü hediyesi olacağını belirtti. SosyalBen Vakfı’nın dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7–13 yaş aralığındaki çocukların sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek; ufuklarını genişletmek; özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak; paylaşım ve toplumsal yaşam bilinci kazanmalarını desteklemek; ve tüm bunların sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf olduğunu belirten Doğulu, kendisi için de bu projenin içinde bulunmanın ne denli önemli olduğunun altını çizdi.Saha çalışmaları boyunca resim, müzik, dans, tiyatro, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, spor, yaratıcı drama, sahne sanatları, icat gibi farklı temalardaki atölye çalışmalarıyla çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan vakfın geleceğimizin teminatı olan çocuklara faydasının çok önemli olduğunu söyleyen Doğulu, “Gençleri desteklemek geleceği garanti altına almak demektir” diyerek yer aldığı projenin önemini de bu cümlesiyle bir kez daha vurgulamış oldu.