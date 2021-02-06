Hızla kilo vermeye başlayan Neslihan Atagül bir süre önce hastanelik olmuştu. Geçirgen Bağırsak Sendromu geçiren oyuncu, doktor tavsiyesi üzerine rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Evinde dinlenmeye çekilen Atagül vaktinin çoğunu eşi Kadir Doğulu'yla geçiriyor.
Kadir Doğulu, sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’ün ayakkabı bağcıklarını bağladı. O anları oyuncu Instagram'dan paylaştı.
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!
Kadir Doğulu, sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’ün ayakkabı bağcıklarını bağladı.
06.02.2021 18:10 Dizi Galeri