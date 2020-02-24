Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü kendine benzetti!

Kadir Doğulu: "Neslihan ile çok kınandık!"

Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün kamp fuarına konuşmacı olarak katıldı. Ünlü oyuncu, fuarda kendi kamp ve karavan maceralarından bahsetti.Kadir Doğulu, “Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır” diyerek doğaya olan sevgisini belli etti.Doğulu, karavan maceralarını “Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk. Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız” diyerek anlattı.Ünlü oyuncu, “Eşiniz Neslihan Atagül Doğulu’nun kamp hayatına ilk başlarda bakış açısı nasıldı? sorusu da “Neslihan’a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim.” diyerek yanıtladı.