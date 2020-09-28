Kadir Doğulu: "Neslihan'la 2 zıt kutuptuk, bir araya geldik kıvılcım çıktı!

Kadir Doğulu açıklama: "Eşim PR için kullanıldı!"

Kadir Doğulu’nun “Erik Dalı” performansı...

Özlem Kaymaz, Kadir Doğulu'ya eşi Neslihan Atagül için "ruh ikiziyiz" demesini sordu...Doğulu'nun yanıtı şöyle oldu:"Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum... Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı... Daha kendini bilen bir insan yaptı... Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; biraraya geldik bir kıvılcım çıktı."