Kadir Doğulu'ya sürpriz partner!

Kadir Doğulu, Es Filmin merakla beklenen yeni projesi 'Ay ve Güneş'le ekranlara dönecek. Başarılı oyuncunun partneri ise henüz netleşmedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi son olarak Melis Sezen'in kapısını çaldı. Son dönemin gözde oyuncularından biri olan Melis Sezen'in projeyi kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.Eğer güzel oyuncu teklife olumlu yanıt verirse 'Ay ve Güneş'in başrolleri Kadir Doğulu ve Melis Sezen olacak. Bu ay içerisinde sete çıkması beklenen dizinin çekimleri Kapadokya'da başlayacak.