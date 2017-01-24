Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu'nun babaları Rasim Doğulu dün hayatını kaybetti.

Magazin - 24 Ocak 2017 15:21
Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
Doğulu kardeşler ölüm acısıyla sarsıldı. Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu babaları Rasim Doğulu dün kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Rasim Doğulu, bugün öğle namazının ardından müteakip Mersin Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Babalarının cenaze törenine katılan modacı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu da gözyaşlarına hakim olamadı.



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