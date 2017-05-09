Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman evlendi!

Asuman Doğulu'nun düğününde Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu pistten bir an olsun inmedi.

Sosyete - 09 Mayıs 2017 09:31
Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman evlendi!
Kadir ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşleri Asuman, Serdar Turhan ile evlendi. Çiftin nikahı Eyüp'te kıyıldı. Nikaha ailelerin yanı sıra çiftin yakınları da katıldı. Kadir Doğulu, kardeşine beşi bir yerde taktı. Doğulu ailesi ardından Taksim'de bir otele geçti. Neslihan Atagül ile eşinin pistten bir an olsun inmediği görkemli düğünün fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

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