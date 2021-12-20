Kafalar ‘Yana Yakıla’ geliyor!

Sosyal medya fenomeni ‘Kafalar’ ekibi, ikinci sinema filmleri “Kendinden Kaçak”ın çekimlerini tamamlar tamamlamaz sürpriz bir proje için kamera karşısına geçti. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, yaklaşık 1 yıl önce stüdyoya girip kaydettikleri “Yana Yakıla” şarkısına klip çekti.
ŞARKI DİJİTAL PLATFORMLARDA
Söz ve müziği Can Deniz Coşkun’a, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbugutu’ya ait “Yana Yakıla”yı müzikseverlerle buluşturmaya karar veren Kafalar, şarkıyı 17 Aralık Cuma günü dijital platformlarda beğeniye sundu. Erdem Eryılmaz’ın yönetmenliğinde çekilen klip ise ekibin 7.5 milyon takipçili YouTube kanalında yayınlandı.
KAĞIT TOPLAYICISI OLDULAR
Kısa film tadındaki klipte üç kağıt toplayıcısını canlandıran Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, şarkının lansmanını piyasaya çıktığı gün İstanbul’daki bir eğlence mekanında yaptı. Geceye eşleriyle birlikte katılan Hancı, Yasin ve Özyurt’u ünlü influencer’lar da yalnız bırakmadı.
BİZ İÇERİK ÜRETİCİSİYİZ BU DA BİR İÇERİK
Lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten Bilal Hancı, bu şarkıyı bir ‘sosyal medya içeriği’ olarak hazırladıklarını söyledi: “Şarkıyı biz söyledik ama asıl mimarları Alican Özbugutu, Özkan Meydan ve Can Deniz Coşkun. Yaratım aşamasında çok iyi bir iş çıkardılar. Biz kendimizi içerik üreticisi olarak görüyoruz ve bu şarkıyı da bir içerik olarak kanalımızda sunduk. ‘Herkes de şarkıcı oluyor’ şeklinde eleştiriler geliyor. Biz öyle bakmıyoruz bu işe. Eğleniyoruz ve içerik üretiyoruz. Bizim için çok keyifli bir işti. Uzun süre önce yapmıştık, çıkarmak için doğru zamanı bekledik. Klibimiz de çok güzel oldu.”
KLİPTEKİ SOSYAL MESAJ
Fatih Yasin, “Yaklaşık 1 yıl önce hazırladığımız şarkımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem şarkımız hem de klibimizle güzel bir sosyal mesaj vermeye çalıştık” diye konuştu. Atakan Özyurt da “Klibimiz kısa film tadında oldu. Güzel bir iş ortaya çıkardık” dedi. Ekip, muhabirlerin “Klip ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un ‘Kağıttan Hayatlar’ filmini akıllara getiriyor” yorumuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok farklı işler. İkisi de iyi ama bizimki daha iyi.”
YANA YAKILA
Yana yakıla duvarlar çekin
Yola çıkanın altında evi
Hayali kumara kursan derim sorsan bir de hepsi alın teri
Yıllardır görmedik bir fayda
Sanki herkes aynı payda
Sorsan dostlar aynı soydan
Der bize Müslüm arka fonda
Sevda geçmez aynı koydan
Yüzü güleni sürdü farklı yoldan
Dertlerin hepsi farklı boyda
Gün geçmez her gün ayrı kavga
Herkesin dilinde yıllardır bu fukara
Yardıma gelince nerede onca kumbara
Yapar oldu millet ortamlarda numara
Yeri gelir oynarlar inan ki farfara
Vur çek ezbere canım bak yanıyor mu
Dilsiz sanıyorlar konuşsak anlıyor mu
Kendime küstüm yarın yok
Bin kere gömdün adil ol
Pişman olana dar gelir mi kasaba
Düşman olana çak bir selam merhaba
Kendime küstüm yarın yok
Bin kere gömdün adil ol
Yaktı gemileri devirdi koylara
Yelkeni gerdi mi çık yeni yollara
Gıyabım ellere düştü ateş evlere
Verdiler garibanın rızkını tatile
Doyamadı paradan her gününü yaratan
Unutma onu veren alan da yaradan
İnanırım daha daha nicesine
Kulak ver oğlum hadi vicdanın sesine
Kafalar ‘Yana Yakıla’ geliyor!
YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibi, yaklaşık 1 yıl önce hazırladıkları “Yana Yakıla” şarkısını gün yüzüne çıkardı. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, sadece şarkıcılıklarıyla değil, klipteki oyunculuklarıyla da büyük ses getirdi.
20.12.2021 15:49 Kültür-Sanat