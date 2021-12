Kafalar ‘Yana Yakıla’ geliyor!

Sosyal medya fenomeni ‘Kafalar’ ekibi, ikinci sinema filmleri “Kendinden Kaçak”ın çekimlerini tamamlar tamamlamaz sürpriz bir proje için kamera karşısına geçti. Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, yaklaşık 1 yıl önce stüdyoya girip kaydettikleri “Yana Yakıla” şarkısına klip çekti.Söz ve müziği Can Deniz Coşkun’a, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbugutu’ya ait “Yana Yakıla”yı müzikseverlerle buluşturmaya karar veren Kafalar, şarkıyı 17 Aralık Cuma günü dijital platformlarda beğeniye sundu. Erdem Eryılmaz’ın yönetmenliğinde çekilen klip ise ekibin 7.5 milyon takipçili YouTube kanalında yayınlandı.Kısa film tadındaki klipte üç kağıt toplayıcısını canlandıran Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt, şarkının lansmanını piyasaya çıktığı gün İstanbul’daki bir eğlence mekanında yaptı. Geceye eşleriyle birlikte katılan Hancı, Yasin ve Özyurt’u ünlü influencer’lar da yalnız bırakmadı.Lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ekipten Bilal Hancı, bu şarkıyı bir ‘sosyal medya içeriği’ olarak hazırladıklarını söyledi: “Şarkıyı biz söyledik ama asıl mimarları Alican Özbugutu, Özkan Meydan ve Can Deniz Coşkun. Yaratım aşamasında çok iyi bir iş çıkardılar. Biz kendimizi içerik üreticisi olarak görüyoruz ve bu şarkıyı da bir içerik olarak kanalımızda sunduk. ‘Herkes de şarkıcı oluyor’ şeklinde eleştiriler geliyor. Biz öyle bakmıyoruz bu işe. Eğleniyoruz ve içerik üretiyoruz. Bizim için çok keyifli bir işti. Uzun süre önce yapmıştık, çıkarmak için doğru zamanı bekledik. Klibimiz de çok güzel oldu.”Fatih Yasin, “Yaklaşık 1 yıl önce hazırladığımız şarkımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem şarkımız hem de klibimizle güzel bir sosyal mesaj vermeye çalıştık” diye konuştu. Atakan Özyurt da “Klibimiz kısa film tadında oldu. Güzel bir iş ortaya çıkardık” dedi. Ekip, muhabirlerin “Klip ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un ‘Kağıttan Hayatlar’ filmini akıllara getiriyor” yorumuna ise şöyle yanıt verdi: “Çok farklı işler. İkisi de iyi ama bizimki daha iyi.”Yana yakıla duvarlar çekinYola çıkanın altında eviHayali kumara kursan derim sorsan bir de hepsi alın teriYıllardır görmedik bir faydaSanki herkes aynı paydaSorsan dostlar aynı soydanDer bize Müslüm arka fondaSevda geçmez aynı koydanYüzü güleni sürdü farklı yoldanDertlerin hepsi farklı boydaGün geçmez her gün ayrı kavgaHerkesin dilinde yıllardır bu fukaraYardıma gelince nerede onca kumbaraYapar oldu millet ortamlarda numaraYeri gelir oynarlar inan ki farfaraVur çek ezbere canım bak yanıyor muDilsiz sanıyorlar konuşsak anlıyor muKendime küstüm yarın yokBin kere gömdün adil olPişman olana dar gelir mi kasabaDüşman olana çak bir selam merhabaKendime küstüm yarın yokBin kere gömdün adil olYaktı gemileri devirdi koylaraYelkeni gerdi mi çık yeni yollaraGıyabım ellere düştü ateş evlereVerdiler garibanın rızkını tatileDoyamadı paradan her gününü yaratanUnutma onu veren alan da yaradanİnanırım daha daha nicesineKulak ver oğlum hadi vicdanın sesine