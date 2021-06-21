'Kaferet'in yayın günü değişti!

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Kefaret”, 1 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe FOX izleyicisiyle buluşacak.Özge Özacar, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Ayşe Tunaboylu, Yusuf Atala, Hakan Yufkacıgil, Ayberk Aladar, Eylem Tanrıver, Ecem Gümüşsu, Ezgi Dinçer, Öykü Naz Altay, Ayhan Kızılsu, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe, Şenay Dede ve Bahar Ece Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların da yer aldığı dizinin 32. bölüm tanıtımı: