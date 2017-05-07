Kağıthane'de silahlı market soygunu!

Kağıthane'de silahlı ve kasklı 2 kişi, marketin kasasındaki bir miktar parayı silah zoru ile alarak kayıplara karıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam - 07 Mayıs 2017 13:11
Olay Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi üzerinde bulunan bir markette sabah saat 10.30'da meydana geldi. Motosiklet ile markete giren silahlı 2 kişi market çalışanlarını ve müşterileri etkisiz hale getirdi. Soygunculardan biri market çalışanını silah zoru ile marketin arka bölümünde bulunan para kasasına götürdü. Diğer soyguncu ise o sırada alışveriş yapan müşterileri bir araya topladı. Soyguncular, kasadan market çalışanların iddiasına göre yaklaşık 20 bin lira aldı.

POLİS MARKETTE DELİL TOPLADI

Kasklı iki kişi daha sonra geldikleri motosiklet ile ara sokaklarda izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri markette ve cadde üzerinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise market içerisinde ve marketin girişinde delil incelemesinde bulundu.

"TOPLAM BEŞ DAKİKADA SOYGUN YAPTILAR"

Soygun sırasında markette bulunan Özcan İnal, "Alışveriş yapmak için mağazaya girdim. Bir kaç tane ürün aldım. Silahlı şahıs geldi, başında kask vardı bana yoğurt dolabının oraya geçmemi söyledi. Diğer kasklı kişi ise mağaza çalışanını çelik kasaya götürdü elinde silah ile. Peşlerinde koştuk ama plakayı alamadık. Görüntülerde zannedersem vardır. Toplam beş dakikada soygunu yaptılar. Çocuk vermemek için direndi ama silah olunca mecburen verdi" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
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