'Kahraman Babam'dan yeni tanıtım

Dram ve aksiyonu bir araya getiren sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan ‘Kahraman Babam’ Pazartesi akşamı Show TV'de başlıyor. Kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşmasını seyirciye aktaracak dizi, yüreklere dokunacak sıcak bir hikayeyi ekranlara taşıyor. İzleyici ile buluşan yeni tanıtımda Ömrüm, babasıyla yaşadıkları zorlu süreci ve hayatında olup bitenleri anlatırken Kahraman Babam'ın hikayesi küçük kızın gözünden aktarılıyor.Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.Duygu yüklü hikayesi ve izleyicinin nefeslerini kesecek aksiyon sahneleriyle ‘Kahraman Babam’, Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!