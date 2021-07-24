'Kahraman Babam'ın final fragmanı yayınlandı!

Kahraman Babam'ın ekrana gelen yedinci bölümünde, Tolga'nın kimin için kredi çektiğini öğrenen Ayşe, kardeşi Gülşah'tan hesap sordu. Tolga ise Ayşe'nin evi terk etmesiyle büyük bir yıkım yaşadı. Evde Ayşe'nin bıraktığı mektubu bulan Tolga, kızı Menekşe'ye durumu açıkladı. Orhan'ın yeniden İstanbul'a döndüğünü öğrenen Emre, büyük bir öfke yaşarken olanlara şahit olan Uğur, Orhan'ı bulmak için harekete geçti. Yonca, Ömrüm için Uğur'u ihbar etmekten vazgeçti. Elindeki araba yakma görüntülerini ise Cem ve Tolga'ya izletti. Babasını görme umuduyla Ayşe'nin evine giden Ömrüm, Uğur'u göremeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızın yüreklere dokunan hali Ayşe'yi etkiledi. Uğur ile karşı karşıya gelen Yonca, araba yakmasının hesabını sordu. Uğur'un anlattıkları Yonca'yı şoke etti ve endişelendirdi. Menekşe ile evlenmek isteyen İlker, Tolga'ya her şeyi itiraf etti. Duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tolga'nın ilk tepkisi ise İlker'e tokat atmak oldu. Akşam evine dönen Uğur, karşısında Yonca'yı buldu. İkili derin bir sohbete dalarken birbirine içini döktü. Orhan'ın izini adım adım süren Uğur, sonunda istediğine ulaşmayı başardı. Orhan'ın malları sakladığı deponun adresini öğrendi ve hemen mesajla Tolga ve Cem'e iletti. Polis, Orhan'ın mekanına baskın yaptı. Orhan'ın verdiği ifadeyi dinleyen Cem, parçaları birleştirdi. Uğur'a sigorta şirketi sahibinin fabrika yangınını görüşmek için itfaiye istasyonuna geldiğini ama hiç güvenilir biri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Uğur, sigorta şirketine doğru harekete geçti. Yavuz ise ekibin hikayesini öğrendi. Tüm gerçekler bir bir ortaya çıkarken merakla beklenen final bölümünde neler olacak?Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.Kahraman Babam, final bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!