'Kahraman Babam'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım

Kahraman Babam'ın geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen heyecan dolu beşinci bölümünde Ömrüm'ün Uğur tarafından kaçırıldığı yalanını ortaya atan Zehra, polislerle birlikte onu bulmak için harekete geçti. Bu sırada Ömrüm her şeyden habersiz, babasıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Polisler eve ulaştı; Zehra'nın oyunu sonucu kızını kaçırmakla suçlanan Uğur öfkesine hakim olmakta zorlanınca gözaltına alındı. Babasının götürülmesini istemeyen Ömrüm'ün çaresiz yakarışları ise ekran başındaki izleyicilerin yüreklerine dokundu. Hayırlı bir iş için kapısına gelen Adalet'i, Menekşe ile ilgili anlattıklarıyla şaşkınlığa uğratan Ayşe, gençlerin birlikteliğini zora soktu. Annesi Adalet'ten duyduklarına inanamayan İlker, tam bu sırada Menekşe ve Furkan'ı gördü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İlker'in tavrı karşısında yıkılan Menekşe, işiyle ilgili söylediği yalanı da babasına itiraf etti. Kızını yalan söylemeye mecbur bıraktığı gerçeğiyle yüzleşen Tolga'nın Menekşe ile konuşması duygusal anlara sahne oldu. Babası ile Zehra arasında sıkışıp kalan Ömrüm yaşanan olaylarla ilgili savcıya ifade verdi. Ömrüm'ün ellerinden kayıp gittiğini düşünen Zehra düşük yaptı. Bir daha çocuğunun olmayacağı gerçeğiyle baş etmeye çalışan Cem ise yıkıldı. Yavuz yine parayı kullanarak kundak işinden kalan tüm pürüzleri çözmek için Mazlum'un ifadesini değiştirmesini istedi. Mazlum'un ifadesini değiştirdiğini duyan Uğur, yaşadığı hayal kırıklığıyla Mazlum'dan hesap sordu ancak başarılı olamadı. Bu durum karşısında daha da hırslanan Uğur, çeteyle bağlantı kurabileceği yerin kebapçı olduğunu keşfetti ve Şeref'in karşısına çıktı. Şeref kendini açık ederken, Uğur doğru yolda olduğunu bir kez daha anladı. Tolga'yla henüz işi bitmeyen Yavuz, samimiyeti arttırmak niyetiyle Menekşe ve ailesini akşam yemeğine davet etti. Menekşe'nin çalıştığı aile ile tanışmaya giden Tolga Kumandan ve ailesi karşısında Yavuz'u buldu. Ve Uğur, Yonca'nın telefonuyla adliyeye koştu ancak haberler iyi değildi. Üç hafta uzaklaştırma ve tedbir kararının alındığını öğrenen Uğur öfkesine hakim olamadı. Kızından tek bir an bile ayrı olmak istemeyen Uğur'u sakinleştirmeye çalışan Yonca, Emre'nin onları izlediğinden habersizdi. Peki, Yonca ve Uğur'u birlikte gören Emre şimdi ne yapacaktı?Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!