Kahreden mesaj: "Cemal Can olsaydı yalnız bırakmazdı beni"

Cemal Can, Caner Çalışır'ın vefatını hissetmiş!

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Caner Çalışır’ın (31) 3 gün önce ünlü bir arkadaşıyla yazışmasında yalnızlık vurgusu yapması dikkat çekti. Survivor'da yarışan Cemal Can Canseven'le yakın arkadaş olan Çalışır, attığı mesajda "Kerimcan'ı da sildim. Yanıma gelen çocuk da gitti. Tek başıma kaldım yine. Cemal Can bak gelsin de... Çok özledim onu. Tek başıma hiç bırakmazdı beni" diye yazmış.