"Kalbimdeki Deniz" 11. bölüm özeti ve fotoğrafları

Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı "Kalbimdeki Deniz", 11. bölümüyle 7 Ocak Cumartesi saat 20:00'de ekrana gelecek.

Dizi - 07 Ocak 2017 06:00
"Kalbimdeki Deniz" 11. bölüm özeti ve fotoğrafları
"Kalbimdeki Deniz" 11. bölüm konusu;

Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılanırken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapar. Diyar ve Serdem nihayet buluşurlar ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye’nin Ece’yi rezil etme çabası Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık had safhaya ulaşır. Fikriye ve Figen’in oyunlarına rağmen Mustafa, Ece’nin kalbini fetheder ve sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar. Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldırır.

İşte yeni bölümden kareler;
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