"Kalbimdeki Deniz" 12. bölüm özeti, fragmanı ve fotoğrafları

Başrollerini Özge Özberk ve Kutsi’nin paylaştığı "Kalbimdeki Deniz", 12. bölümüyle 14 Ocak Cumartesi saat 20:00'de ekrana gelecek.

Dizi - 13 Ocak 2017 04:00
"Kalbimdeki Deniz" 12. bölüm özeti, fragmanı ve fotoğrafları
"Kalbimdeki Deniz" 12. bölüm konusu;

Ozan’ın bulunuşu, bir sürprizi de beraberinde getirir. Mustafa’yla yakınlaşmaya başlamışken, Figen’in ona aşık olduğunu söylemesiyle, Ece geri adım atar. Bu arada Fikriye de boş durmayıp, İbrahim’i Ece’ye karşı doldurur. Ferhat’ın Ece’yi tehdit ettiğini öğrenen Mustafa, bu kez yumruklarını konuşturur. Ağabeylerinin İstanbul’a geleceği haberiyle korku içinde olan Diyar, Serdem’e kavuşmanın keyfini bile süremezken, Elvan’ın bir planıyla rahat nefes alır. Tatsız bir olay yaşayarak lokantadan ayrılan Deniz, Mirat’ın dostluğu ve ilgisiyle moralini ayakta tutarken; Şebnem ve Alihan arasındaki gerginlik tırmanır. Alihan’ın iş seyahati diye yalan söylediğini anlayan ve ailesini görmek üzere İstanbul’a gittiğini tahmin eden Şebnem panik içindeyken, Alihan aylar sonra ailesiyle karşı karşıya gelmek üzere oluşunun heyecanı içindedir.

İşte yeni bölümden kareler;
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Kalbimdeki Deniz 12. bölüm fragman;
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