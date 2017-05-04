‘‘Kalbimdeki Deniz’’ kütüphanesi Şırnak'ta!

Kültür-Sanat - 04 Mayıs 2017 17:27

FOX ekranlarında cumartesi akşamları ekrana gelen “Kalbimdeki Deniz” dizisi, geçtiğimiz haftalarda başlattığı “Kütüphaneler Kitapsız Kalmasın” kampanyasıyla kitap ihtiyacı olan okullara destek olacağını duyurmuştu. Kalbimdeki Deniz ekibi ve oyuncularının destekleriyle hazırlanan koliler, geçtiğimiz hafta yola çıkmaya başladı. “Kalbimdeki Deniz Kütüphanesi”nin ilk kitapları, bu hafta Şırnak Cizre Metin Bostancıoğlu İlkokulu’na ulaştı. Öğrenciler büyük bir mutlulukla kolileri açarken öğretmenleri Ebru Bal, bu anı ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Öğrencilerin yaptığı teşekkür resimleri ise tüm Kalbimdeki Deniz ekibini duygulandırdı.Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde Deniz’in işletmeye başladığı kafeteryanın bir bölümünü kütüphaneye çevirerek değerlendirmesi, kitap kampanyasının da başlangıcı olmuştu. Kütüphanesi olmayan ve kitap ihtiyacı olan okulların öğretmenleri, Kalbimdeki Deniz’in resmi sosyal medya hesaplarına mesaj atarak seslerini daha büyük kitlelere duyurabiliyor.Yapımcılığını Pastel Film adına Efe İrvül’ün üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin'in yazdığı, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devin Özgür Çınar, Aydan Şener, Hakan Eratik, Sebahat Kumaş, Hakan Vanlı, Simge Selçuk gibi ünlü oyuncular yer alıyor.