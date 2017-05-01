Kalbimdeki Deniz’e sürpriz oyuncu!

Dizi - 02 Mayıs 2017 01:00

Fox TV'de yayınlanan "Kalbimdeki Deniz"e yeni bir isim dahil oldu.Başrollerini Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devin Özgür Çınar, Hakan Eratik, Sabahat Kumaş ve Hazal Adıyaman’ın paylaştığı dizinin kadrosuna Simge Selçuk katıldı. Simge Selçuk, Mirat’ın eski aşkı olan Raşel karakterine hayat veriyor.Kalbimdeki Deniz, yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00’de Fox TV'de!