Kaliteli bir ereksiyon için yiyecekler!

Cinsellik - 04 Mayıs 2017 09:40

Özellikle de Parkinson hastalığının tedavisinde son derece etkili olan bakla, yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. L-dopa adı verilen bu bileşen, aşırı miktarda alındığında, acı verici ereksiyon haline neden olabilirken, yeterli ve uygun miktarlarda bakla tüketildiğinde ise, sertleşme sorununa iyi gelebilmektedir.Hoş ve güzel kokusu ile tarçın, birçok sağlık sorununa iyi geldiği gibi sertleşme problemlerine de iyi gelmektedir. Erkeklerin kokulara verdiği tepkileri baz alınarak bir deney yapılmış ve erkeklerin cinsel organlarına ölçüm cihazı bağlanarak tarçın kokusu koklatıldığında, cinsel organlarına daha fazla miktarda kan akımının olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı da tarçının sertleşme problemine iyi geldiği düşünülmektedir.Her ne kadar anason, östrojen hormonu içeren bileşenler içermesi ile bilinse de, uygun miktarlarda tüketilen anasonun sertleşme problemine iyi gelebileceği düşünülmektedir.Bazı bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre, zencefil özünün sperm sayısını artırdığı ve hareketliliğini önemli ölçüde desteklediği tespit edilmiştir. Bundan dolayı da zencefil, sertleşme problemlerine iyi gelmekte ve giderilmesine yardımcı olmaktadır.Yabani yulaf ile beslenen damızlık erkek atların, daha canlı ve verimli olduğu kabul edilmektedir. Yulafın, aynı şekilde insanlar üzerinde de etkili olduğu düşünülmekte ve sertleşmeyi gidermeye yardımcı olduğu tahmin edilmektedir.Kaynak:Mynet.com