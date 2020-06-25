"Kalk Gidelim" neler oluyor?

Kırk günlük hasretin üzerine bir gece de hastanede kalan Seyfettin, nihayet evine dönmüş ve içmesi gereken bir sürü ilaca, uyması gereken sıkı bir diyete rağmen evinde uyanmanın mutluluğuyla yeni güne başlamıştır.Ancak Seyfettin’in canını sıkan bir durum olacaktır… Dudu’nun herkesten sakladığı bir sır!. Seyfettin, Dudu’yu biriyle telefonda gizli bir şekilde konuşurken duyar ve durumdan kuşkulanır. Dudu’nun kiminle konuştuğunu, kiminle buluşacağını çözmesi için Samim’i görevlendirir..Dudu’yu takibe alan Samim; kızın tanıdık biriyle bir araya geldiğini görür ve “günahını aldığını” düşünerek takibi bırakır. Seyfettin’e de “merak edilecek bir şey olmadığını” söyler. Ancak Samim’in gözünden kaçan küçük bir ayrıntı vardır. İlerisi için büyük bir olaya dönüşebilecek bir ayrıntı…İkinci defa batan Mustafa Ali kimsenin tahmin etmediği kadar büyük bir travma yaşamaktadır. Nurcan, Mustafa Ali’nin ortalarda olmadığını fark eder ve Seyfettin’den yardım ister. “Mumu”sunu aramak için köyde gezen Nurcan, Meryem’e denk gelir. Meryem ise Sadık’la beraber, sahte raporun failini araştırmaktadır. Aralarında kavga çıkar ve Nurcan meseleyi öğrenir. Meryem’e raporun nasıl değiştirilmiş olabileceğine dair akıl verir. Meryem, ona inanmaz ve gerilim artar. Seyfettin de Mustafa Ali’yi ararken, bu gerilimin ortasına düşer. Üstelik işe Sevda da dahil olmuştur. Meryem ve Nurcan arasında başlayan kavga, Seyfettin ve Sevda arasında bir yangına dönüşür. Ortalık iyice karışır!Kalk Gidelim kahkaha dolu yeni bölümüyle 27 Haziran Cumartesi Saat 20.00’de TRT 1’de...