'Kalk Gidelim'de flaş değişiklik!

4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça iyi reytingler alan 'Kalk Gidelim'le ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Kanal yönetimi yeni dizileri 'Gönül Dağı'nı Cumartesi günleri yayınlama kararı aldı. İlk bölümü 17 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan 'Gönül Dağı' için 'Kalk Gidelim' dizisinin de günü değiştirildi. 'Kalk Gidelim' artık Perşembe akşamları ekrana gelecek.