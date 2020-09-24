'Kalk Gidelim'de heyecan artıyor!

26 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Kalk Gidelim de neler olacak:Seyfettin, içinde Mustafa Ali’nin olduğunu bilmeden çukuru dozerle kapatır. Ercan’ın peşinde olan Meryem bir türlü sonuç alamazken Nurcan, Ercan’ı Duru’nun saklamış olabileceğini düşünür.Ölüm korkusu yaşayan İsmail aylık olağan kontrollerini yaptırmış ve sonuçların açıklanmasını gerginlikle beklemektedir. Bekleme sürecinde Meryem’in dükkanına misafir olan İsmail, sonuçların gelmesiyle yaşadığı mutluluğu Meryem’le paylaşınca dedikodulara sebep olur.Hamilelik testi için heyecanlanan ve gün sayan Badegül ve Halim, mutlu sona ulaşmak için ilk girişimlerini yaparlar. Seyfettin ve Nurcan, Ercan’ın Meryem’den kaçış hikayesini öğrenince İsmail’in herkesi dolandırdığı kanaatine varır. Durum Meryem’e anlatılır. Meryem pişman olur ancak şimdi gurur yapma zamanı Ercan’ dadır. Ercan’ın kurguladığı usta oyun İsmail’i ciddi şekilde zan altında bırakmıştır.Seyfettin de artık tarlasını kazanın İsmail olduğundan emindir. İsmail’den bunu hesabını sormaya şirkete giden Seyfettin, Nurcan ve Meryem, şirkete vardıklarında inanılmaz bir olayla karşılaşırlar. Mustafa Ali’nin çok ciddi bir toplantıda olduğunu zanneden Nurcan, gördüğü manzara karşısında şok geçirir.Kalk Gidelim yeni bölümüyle 26 Eylül Cumartesi Saat 20.00’de TRT 1’de...