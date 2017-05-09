Kalp Atışı'ndan ilk kare geldi!

Dizi - 10 Mayıs 2017 03:00

Show TV'de ekrana gelecek olan "Kalp Atışı"nın oyuncu kadrosu belli oldu!Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın, senaristliğini Makbule Kosif ve Eda Tezcan’ın kaleme aldığı, başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan‘ın paylaşacağı "Kalp Atışı", güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor.Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’a Ege Kökenli, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Başay Okay, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Rüçhan Çalışkur eşlik edecek.