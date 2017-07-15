Kalp Atışı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizi - 16 Temmuz 2017 03:45

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde, Eylül acilden kaçan ve hayati tehlikesi olan bir hastaya gösterdiği müdahale ile herkesi şaşırttı. Ali Asaf, Eylül’e her fırsatta destek çıkıp yardımcı olurken Oğuz ve Selim’in de Eylül’e hayranlıkları giderek arttı. Oğuz ve Eylül rekabetinde ise kazanan Eylül oldu. Doktor olarak, babaannesinin en büyük hayalini gerçekleştiren Eylül, onunla ilgili gerçeklere ulaşmaya çalıştı. Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, babaannesinin raporlarına ulaştı. Küçük yaştaki hastasının öleceğini öğrenen Eylül gözyaşlarına hakim olamadı ve Ali Asaf’tan destek istedi. Eylül’e ulaşamayan ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmayan Esma, ne yapacağını bilemeyerek Ali Asaf’a haber verdi. Bunun üzerine hastaneye giden Ali Asaf’ın Eylül’ü bulamayarak panikle onu aradığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 21 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!