Kalp krizi artık tahmin edilebilecek!

Sağlık - 22 Nisan 2017 10:10

Üniversitedeki araştırmacıların uzun süren araştırmaları ve çalışmaları sonucunda geliştirilen algoritma, kalp krizini önceden tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Kalp krizine neden olabilecek yüzlerce kriteri gözden geçiren ve herhangi bir ihtimali gözden kaçırmadığı için yaptığı tahminler gerçeğe oldukça yakın olan algoritmanın birçok kalp krizini önleyerek insanların hayatını kurtaracağı düşünülüyor. Belirlemelere göre geliştirilen algoritma kalp krizi riskini erkenden tahmin edebilme oranını yüzde 72,8’den yüzde 74,5 ile yüzde 76,4 oranlarına çıkarıyor. 83 bin hasta baz alınarak yapılan araştırmaya göre bu yeni algoritma sayesinde normale göre fazladan 350’den fazla kişinin hayatının kurtarılabileceği belirtiliyor.Söz konusu sistem şu anda geliştirilme aşamasında ve uzmanlar sistemi daha başarılı bir hale getirmek için uğraşıyor. Genetik ve yaşam tarzı gibi faktörlerin de analiz edilmesi ve kalp krizininin daha yüksek oranda tahmin edilebilmesine çalışılıyor.Kaynak:log.com.tr