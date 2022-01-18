atv’nin Süreç Film imzalı dizisi Kalp Yarası verilen kovid ve yılbaşı arasının ardından seyirciyle buluştu. Antakya’da çekilen diziye son olarak Nilsu Berfin Aktaş katılmıştı.
Öte yandan dizide bir de ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Projeye Ayşe’nin (Yağmur Tanrısevsin) dedesi Şahin rolüyle dahil olan İştar Gökseven, Kalp Yarası'na veda edecek.
"Kalp Yarası" dizisinde bir ayrılık daha!
atv'de ekrana gelen ve başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı 'Kalp Yarası' dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...
18.01.2022 18:37 Dizi Galeri