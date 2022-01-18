"Kalp Yarası" dizisinde bir ayrılık daha!

atv’nin Süreç Film imzalı dizisi Kalp Yarası verilen kovid ve yılbaşı arasının ardından seyirciyle buluştu. Antakya’da çekilen diziye son olarak Nilsu Berfin Aktaş katılmıştı.Öte yandan dizide bir de ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Projeye Ayşe’nin (Yağmur Tanrısevsin) dedesi Şahin rolüyle dahil olan İştar Gökseven, Kalp Yarası'na veda edecek.