Kalp Yarası dizisinde şok gelişme…

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği atv’nin “Kalp Yarası” dizisi pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Antakya’da çekilen diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan koronvirüse yakalandı.Dizide Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın takvimini de etkiledi. Haftaya dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.