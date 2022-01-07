Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği atv’nin “Kalp Yarası” dizisi pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor. Antakya’da çekilen diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan koronvirüse yakalandı.
Dizide Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın takvimini de etkiledi. Haftaya dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Kalp Yarası dizisinde şok gelişme…
atv'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kalp Yarası'nda flaş gelişme bir gelişme yaşandı.
07.01.2022 17:22 Dizi Galeri