Kalp Yarası dizisine bomba transfer…

Süreç Film’in atv için çektiği Kalp Yarası dizisi 3 Ocak’ta yılbaşı molası veriyor. Antakya’da çekilen dizi 10 Ocak’ta yeniden sevenlerinin karşısına çıkacak.Genel hikayesi sektörün duayen isimlerinden Tomris Giritlioğlu’na ait olan dizinin kadrosuna son olarak flaş bir isim katılacak.Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler ve Meltem Gülenç’i buluşturan dizi Kalp Yarası’na Birsen Altuntaş'ın haberine göre son dönemin güzelliği ve yeteneğiyle öne çıkan yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş katıldı.Diziye sürpriz bir karakterle bomba gibi gelecek olan güzel oyuncu son olarak “Benim Hayatım” projesinde başrol oynamıştı.Nilsu Berfin Aktaş dizinin 17 Ocak’ta ekrana gelecek 28. bölümünde seyirci karşısına çıkacak.