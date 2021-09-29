atv’nin Süreç Film imzalı dizisi Kalp Yarası pazartesi akşamları ekrana geliyor. Feride Kaytan’ın yönettiği dizi Antakya’da çekiliyor.
Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Nail Kırmızıgül ve Yonca Şahinbaş’tan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye yeni bir konuk oyuncu geliyor.
Zeynep Köse, hemşire Saadet rolüyle Kalp Yarası dizisine 5 bölüm konuk olacak.
'Kalp Yarası’ dizisine taze kan
Zeynep Köse, 'Kalp Yarası' dizisine konuk olacak.
29.09.2021 23:22 Dizi Galeri