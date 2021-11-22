'Kalp Yarası'na sürpriz bir isim daha katıldı!

​​Yirmi birinci bölümde diziye katılacak olan Şahin’in kim olduğu ise büyük bir merak konusu. Ayşe’yi gölge gibi uzaktan takip eden Şahin’in Antakya’ya gelişiyle ortalık fena karışacak.Şahin’in ortaya çıkmasıyla, hikayeye gizemli bir şekilde dahil olan Mirza’nın ve Ayşe’nin geçmişinin sırları da ortaya saçılacak!‘Kalp Yarası’ yeni bölümüyle pazartesi akşamı atv’de!