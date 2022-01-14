'Kalp Yarası’nda bir korona vakası daha!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv’nin Süreç Film imzalı dizisi Kalp Yarası’nın kadrosuna genç kuşağın başarılı ismi Nilsu Berfin Aktaş katılmıştı. Güzel yıldıza nazar değdi. Antakya’daki çekimlere katılmaya hazırlanan Aktaş, bu sırada koronaya yakalandı. Ankara’daki evinde karantinaya giren oyuncu, negatife dönmeyi ve bir an önce sete gitmeyi bekliyor.Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, konağa fırtına gibi gelecek ve tüm dengeleri değiştirecek. Pınar karakterinin annesine ise İrem Altuğ hayat verecek. Öte yandan dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü başrol oyuncusu Gökhan Alkan’ın koronaya yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Geniş bir hayran kitlesi olan dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.