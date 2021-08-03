Kalp Yarası'nda Merve Çağıran'dan şarkı sürprizi!

Hande karakteriyle Atv ekranına gelen Çağıran, dizinin son bölümünde seslendirdiği Güncel Gürsel Artıktay’ın Bu Yüzden şarkısıyla izleyenlerden tam not aldı. Müziğe olan ilgisiyle bilinen ve söz yazdığı da bilinen güzel oyuncu, yakın zamanda bir röportajında “Şarkı söylemeyi seviyorum. Yazmayı ve beste yapmayı da..” sözlerine yer vermişti.Söylediği şarkıyla sosyal medyada mesaj yağmuruna tutulan Merve Çağıran için Twitter’da “Onun şarkı söylediğini duymaya ne kadar ihtiyacım olduğunu bilemezsin cennet gibiydi.”, “Merve Çağıran dizide şarkı söyledi ilaç gibi geldi.”, “Merve Çağıran sesi diye bir gerçek var.” yorumları yapıldı.