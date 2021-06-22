'Kalp Yarası'nın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Çekimleri Hatay-Antakya’da tüm hızıyla devam eden dizinin ilk bölüm fragmanı nefes kesti. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen dizinin fragmanında, Antakya’nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin veliahtı Ferit’in düğün gününde yaptığı büyük sürpriz yer aldı.Dizinin ilk bölümüne, Antakya’nın tanınmış Velioğlu ailesinin biricik kızı Hande ile düğününe üç gün kala sürpriz bir kararla İstanbul’a giden Ferit Sancakzade’in kendi düğününe İstanbul’da tanıştığı Ayşe ile gelmesi damga vuracak!Zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay-Antakya’da geçen çarpıcı bir öyküyü ekranlara taşıyacak ‘Kalp Yarası’, Ferit ve Ayşe’nin imkansızlıklara göğüs geren aşk öyküsünü konu alacak. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor.Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan,Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.‘Kalp Yarası’; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak.‘Kalp Yarası’ efsanesi, 28 Haziran Pazartesi akşamı atv’de başlıyor.Kalp Yarası 1. Bölüm Fragmanı: