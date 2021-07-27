'Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.Kalp Yarası’nın yeni bölümü, Tüm Kişiler’de %4,37 izlenme oranı ve %17,44 izlenme payı ve20+ABC1’de %4,23 izlenme oranı ve %15,87 izlenme payı alarak birinci oldu.Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kalp Yarası’nın 4. Bölüm etiketi #KalpYarası, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardıDizinin dördüncü bölümünde, herkes Yaman’ın babasının cenazesinde bir araya geldi. Cenazede beklemediği şekilde Ayşe’yi gören Hande’nin Ayşe ve Ferit’in ayrılığıyla ilgili sevinci yarım kaldı.Baha’nın ablası Seda’nın konağa gelmesiyle tüm gözler Ayşe’nin üzerine çevrildi. Ferit ve Ayşe durumu toparlamaya çalışsa da Azade’nin şüphelenmesine engel olamadı. Azade, bu davetsiz misafir hakkında bilgi toplaması için Kerim’i görevlendirirken, Hande’yi de durumdan haberdar etti. Hande herkesten gizli Seda’nın peşine düştü. Seda ise evlendiğini öğrendiği Ayşe’den hesap sordu.Ayşe ve Seda’nın konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri olan Ferit, Baha’nın varlığından haberdar oldu. Ferit durumu yanlış anlayınca, Ayşe ve Ferit arasında gerilim dolu bir süreç başladı.Ferit, Seda’dan duyduklarıyla büyük üzüntü yaşayan Ayşe’yi teselli etmek istedi. Ayşe’nin keyfini yerine getirmek için Fırtına’nın yanına götürdü. Ayşe’nin kalbinde Baha’nın olduğunu düşünen Ferit, ona özgür olduğunu ve istediği zaman gidebileceğini söyledi. Ayşe, Ferit’in bu sözleri üzerine istenmediğini düşünmeye başladı.Yaman’ın evinde çıkan yangın herkesi çok korkuttu. Kendine yeni bir yol çizen Yaman bu yangınla tüm geçmişinden kurtulduğunu düşündü. Yangın sırasında Yaman ve Ferit’in kozlarını paylaşmasıyla büyük bir kavga yaşandı.Adnan’ın, Varoğlu ve Sancakzade ailelerinin ortaklığından kurulan yeni şirketin genel müdürlüğüne Yaman’ı aday göstermesi herkesi şok etti. Ferit’in oyuyla Yaman genel müdür olunca konakta ortalık karıştı. Genel müdür olmayı bekleyen Sinan, kardeşinin bu davranışıyla derinden sarsıldı.Ayşe ile Ferit’le ilgili planlarını devreye sokan Hande, Ferit’in iş seyahatini fırsat bilerek Ayşe’ye bir video izletti. Hande, Ferit hakkındaki sözleriyle Ayşe’nin aklını iyiden iyiye karıştırdı.Ayşe, Vedia’nın da desteğiyle Ferit’e sürpriz yapmak için İskenderun’a gitti. Ancak arkalarından çevrilen oyundan habersiz olan Ferit ve Ayşe, yanlış anlaşılma sonucu büyük bir tartışma yaşadı. Tartışmanın sonunda Ayşe’nin boşanmak istediğini söylemesi Ferit’e büyük bir şok yaşattı.‘Kalp Yarası’, heyecan dolu yeni bölümüyle her pazartesi atv’de!