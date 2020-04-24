Kamufle 19T albümü “Part 3” ile karşınızda!

Birinci ve ikinci bölümlere nazaran, bu kez Kamufle, dinleyeni kendi iç dünyasına yolculuğa davet ediyor. 19T Part 3’te sıkışmışlık hissi ve hayatımızda yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmek için hepimizin verdiği o mücadeleyi kaleme alan bir tavır hakim.Seride bulunan "Gül Dikenleri" isimli şarkıda Kamufle'ye son yılların en farklı genç yeteneklerinden Ahiyan eşlik ediyor. Bu ilgi çekecek işbirliğine imza atan ikili şarkıyı yakın tarihte kaybettiğimiz "Vio Sensei" anısına hazırladılar! Kış Kış ve Kader Dahi Bilmez adlı şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çekecek Kamufle’nin albümünün bu bölümünde de her zamanki gibi altyapılarda “Da Poet” imzası dikkat çekiyor.