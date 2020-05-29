Kamufle, 19T ile son durağa yanaştı

Kamufle&Can Kazaz&Barış Demirel işbirliğinin olduğu Geccenin Körü’nün yanı sıra Kamufle, Yardım Lazım ve Tam Sevinecekken isimli iki solo şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor.Her zamanki gibi altyapılarda Da Poet imzası dikkat çekerken, mix ve mastering işlemlerinde de Buğra Kunt yer alıyor.Bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan 19T albümünün çıkış şarkısı Geccenin Körü’nün Can Özen yönetmenliğinde hazırlanan klibi de Basemode Records youtube kanalında yayında.