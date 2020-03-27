Kamufle 19T yolculuğuna Ezhel ve Anıl Piyancı ile devam ediyor

Adını Kamufle’nin uzun yıllardır yaşadığı Türkiş Blokları ile Kadıköy hattı arasında seyreden 19T otobüs hattından alan albümün ikinci bölümü yine dikkatleri üzerine çekecek nitelikte. Basemode Records, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan 19T Part 2’de Kamufle, Ezhel ile hazırladıkları çıkış şarkısı olan Sürçülisan’ın lirik videosuyla da ilgi çekecek.Tasarımını ve kurgusunu Amaia Otaola’nın yaptığı lirik videoda Ezhel ve Kamufle’nin arşiv görüntüleri de yer alıyor. Sözleri Kamufle ve Ezhel, bestesi Kaan Boşnak ve Da Poet imzası taşıyan şarkıda, çağlama isimli etnik bir enstrüman çalan Kaan Boşnak da dinleyiciye sürpriz yapıyor. Altyapıların başında, her zaman olduğu gibi Da Poet yer alıyor. Sözü kendisine, bestesi Da Poet’e ait olan Bomboş şarkısının yanı sıra Anıl Piyancı ile bir araya geldiği sözleri Kamufle ve Anıl Piyancı, bestesi Da Poet imzası taşıyan Damarıma Basma bu yeni bölümün diğer şarkıları.