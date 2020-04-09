Kamufle ve Anıl Pıyancı'dan yeni klip: "Damarıma basma!"

19T adlı albümünü bölümler halinde dinleyiciyle buluşturan ve büyük ilgi gören Kamufle, 19T Part 2’de yer alan ve Anıl Piyancı ile birlikte yazıp yorumladığı Damarıma Basma şarkısını kliplendirdi.Bestesi ve aranjesinde Da Poet imzasının dikkat çektiği şarkının dinleyiciden gelen yoğun talep üzerine lirik video ile sunulduğu klip, ilgi çekecek nitelikte.