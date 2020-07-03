Kamufle'den yeni klip: "Sıkıcı ve Monoton"

Basemode Records etiketiyle yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan albüm dinleyiciden büyük ilgi görürken, videolarıyla da dikkat çekti. Kamufle bu kez ise albümün sevilen şarkılarından “Sıkıcı ve Monoton”a, Covid-19 salgını nedeniyle karantina döneminde olduğumuz bugünlerde, dinleyenleri ve arkadaşlarının evde telefon kameralarıyla çektiği videoların eşlik ettiği bir kliple karşımıza çıkıyor. Kıvanç Dönmez yönetmenliğinde kurgulanan bu samimi kolaj videosu aynı zamanda bu dönemlerin de bir anısı niteliğinde.