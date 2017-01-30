Kanada'da camiye saldırı

Kanada'da camide silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaşam - 30 Ocak 2017 10:09
Kanada'da camiye saldırı
Kanada'nın Quebec kentinde bir camide meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklar saldırıyı silahlı 3 kişinin gerçekleştirdiğini aktardı. Saldırı anında camide 40 kişinin bulunduğu söylendi. Quebec İslam Kültür Merkezi'nde bulunan camide meydana gelen saldırıda ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Olayın ardından Quebec polisi saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak:DHA
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